Chalamet räumt mit Gerüchten rund um Rapper EsDeeKid auf

©AFP, APA, ANGELA WEISS
Kein Doppelleben als Rapper: Timothée Chalamet versucht, den Spekulationen um sein Alter Ego im Rap-Kosmos ein Ende zu setzen. Immer wieder hatten Fans in den vergangenen Monaten gemutmaßt, hinter dem britischen Rapper EsDeeKid, der immer mit verdecktem Gesicht auftritt, stecke eigentlich der 29 Jahre alte Hollywoodstar. Nun tauchten die beiden allerdings gemeinsam in einem Video auf.

In dem kurzen Videoclip, den sie in sozialen Medien veröffentlichten, ist zu sehen, wie Chalamet und EsDeeKid bekleidet mit Hoodie in einer Küche nebeneinander stehen, rappen und tanzen. Zu hören ist der Nachrichtenagentur PA zufolge ein Remix des Songs "4 Raws" mitsamt Anspielungen auf Chalamets Freundin und Unternehmerin Kylie Jenner (28) sowie seinen aktuellen Film "Marty Supreme".

Angesprochen auf die Gerüchte hatte der 29-Jährige der BBC zuletzt verraten, dass "alles zu gegebener Zeit enthüllt" werde. Damit dürfte der jetzt veröffentlichte Beweis gemeint gewesen sein.

Timothée Chalamet wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt. Bereits zweimal wurde der Schauspieler für einen Oscar nominiert, unter anderem dieses Jahr für seine Darstellung von Musik-Ikone Bob Dylan im Biopic "Like A Complete Unknown". Bei der nächsten Verleihung im März 2026 gilt er mit "Marty Supreme" wieder als wahrscheinlicher Anwärter auf eine Nominierung.

