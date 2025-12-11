News Logo
ABO

Carreras sammelt 3,4 Millionen Euro für Leukämie-Stiftung

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
José Carreras bei Spendengala in Leipzig
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der spanische Opernsänger José Carreras hat bei der 31. Ausgabe der Gala für seine Leukämie-Stiftung Spenden in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro gesammelt. "Ich verneige mich vor unseren Spenderinnen und Spendern für diese großzügige und nachhaltige Unterstützung", sagte der 79-Jährige bei der Gala in Leipzig. Die Spendenveranstaltung in der Leipziger Media City wurde am Mittwochabend im MDR ausgestrahlt.

von

Nationale und internationale Sänger und Songwriter wie Alvaro Soler, Beatrice Egli und Chris de Burgh traten in Leipzig auf und riefen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spenden auf. Weitere Prominente wie der Entertainer Stefan Mross, die Fitness-Influencerin Sophia Thiel und der Musiker Joey Kelly sammelten Gelder an den Telefonen.

Carreras war im Jahr 1987 an Leukämie erkrankt. Nach der Heilung gründete der Opernsänger die José Carreras Leukämie-Stiftung, mit der nach eigenen Angaben seitdem etwa 250 Millionen Euro gesammelt wurden. Die Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. Bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr waren mehr als 3,5 Millionen Euro gesammelt worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Verantwortung der Menschheit nun nicht mehr online
Politik
US-Behörde löscht Informationen zum Klimawandel von Websites
Sophie Kinsella bei der Filmpremiere von "Shopaholic" in New York
News
"Shopaholic"-Autorin Sophie Kinsella ist tot
Schwieriges Verhältnis der beiden
Schlagzeilen
Meghan Markle in Kontakt mit ihrem im Spital liegenden Vater
Befreiung vom "endlosen" Scrollen
Politik
Australien: Social-Media-Verbot für unter-16-Jährige startet
Langzeitstudien unter anderem nicht berücksichtigt
Technik
Umstrittene Glyphosat-Studie wurde nach 25 Jahren zurückgezogen
Treibhausgasemissionen sollen drastisch reduziert werden
Politik
EU-Verhandler einigen sich auf Klimaziel für 2040
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER