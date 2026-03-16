"Buffy"-Neuauflage laut Sarah Michelle Gellar abgesagt

Gellar hatte in der Kultserie, die in den 90er-Jahren startete, die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy gespielt, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen. Für Gellar war "Buffy" der Durchbruch.

Die Neuauflage war im vergangenen Jahr angekündigt worden. Gellar sollte darin wieder Buffy Summers spielen, diesmal aber als Nebenrolle an der Seite einer neuen jungen Vampirjägerin, gespielt von Ryan Kiera Armstrong ("Firestarter", "Star Wars: Skeleton Crew"). Gellar war auch als Produzentin an Bord, Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao ("Nomadland") sollte Regie führen.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in Buffys stilvollen und dennoch erschwinglichen Stiefeln landen würde. Und dank Chloé wurde mir bewusst, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern euch allen bedeutet", sagt Gellar in dem Video. "Und daran ändert sich nichts."