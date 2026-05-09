Song-Contest-Acts setzen auf diplomatische Unterstützung

Zunächst aber wird die griechische Delegation am heutigen Samstag in ihrer Botschaft empfangen. Bleibt Akylas seinem Schmäh vom offiziellen Musikvideo zu "Ferto" treu, dürfte das ein durchaus kurzweiliger Termin werden. Der Publikumsliebling liegt dem finnischen Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen, das seit Wochen die Wettquoten anführt, dicht auf den Fersen. Und wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Nicht selten wurde der zu erwartende Ausgang beim Musikwettbewerb in den finalen Tagen noch gehörig durcheinandergewirbelt. Die Performance bei den Proben und natürlich in den Semifinals spielen schließlich durchaus eine Rolle, wenngleich viele Fans den Auftritt von Akylas wohl nur beim großen Finale am 16. Mai sehen werden.

In den Top 5 wird derzeit die 17-jährige Monroe verortet: Die französisch-amerikanische Künstlerin geht mit dem höchst dramatischen Song "Regarde" an den Start und wird kommende Woche ebenso in ihrer Botschaft erwartet wie Aidan, der für Malta mit dem durchaus filmisch angehauchten Chanson "Bella" um die ESC-Trophäe rittert. In der maltesischen Botschaft wird er neben seinem diesjährigen Beitrag auch Songs seines zweiten Studioalbums "Cowboys don't cry" zum Besten geben. Bereits absolviert haben ihre Botschaftsbesuche Alexandra Căpitănescu (Rumänien) und Vlad Sabajuc alias Satoshi (Republik Moldau). Im Vorfeld der Finalwochen gab es zudem mehr als ein Dutzend "Send-off"-Events für Künstlerinnen und Künstler in den Teilnehmerländern, weiters werden laut Außenministerium über 50 Botschaften und Kulturforen weltweit Veranstaltungen zum ESC abhalten. So fiebern Fans von Australien bis Südafrika und Kolumbien mit.

Und ab morgen wird es tatsächlich ernst für die Acts, steht nach dem Probenauftakt diese Woche dann der traditionelle Einzug über den "Turquoise Carpet" an: Alle 35 Nationen werden hierfür vom Burgtheater ins Rathaus ziehen. Am Dienstag steigt dann das erste Semifinale in der Wiener Stadthalle, am Donnerstag folgt die zweite Tranche, wobei jeweils zehn Finalplätze vergeben werden. Somit rittern am 16. Mai schließlich 25 Länder - die "Big Four" Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien sowie Ausrichterland Österreich sind fix qualifiziert - um den Sieg beim Song Contest. Moderiert werden die Liveshows von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.