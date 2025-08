Arabella Kiesbauer als neue "Bares für Rares"-Moderatorin

"Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt. Und so trägt auch jede Rarität eine ganz persönliche mit sich", freute sich die 56-Jährige in einer Aussendung. Schließlich können sich Österreicher mit ihrem alten Krimskrams oder mehr oder minder wertvollen Schätzen an die TV-Show wenden, um diese möglichst gegen Geld einzutauschen. Dafür schätzen zunächst Experten die Ware, bevor die Kandidaten vor die Händlerrunde treten, um einen guten Preis zu erzielen. Die neue Produktion startet im September 2025, wobei sich Interessierte noch bis 31. August unter www.puls4.com/mitmachen bewerben können.