Led Zeppelin veröffentlichen Live-EP

In diversen Rankings oft zum besten Rockalbum bzw. besten Doppelalbum aller Zeiten gewählt, erschien "Physical Graffiti" von Led Zeppelin im Februar vor 50 Jahren. Die Band feiert das Jubiläum mit kleiner Verspätung nun mit einer Live-EP und einer Neuauflage der Deluxe-Version des Doppelalbums mit Poster. Beide Ausgaben kommen am 12. September in den Handel.

von APA