Backstreet Boys locken die Massen nach Schladming

Nachdem zwei Shows der Backstreet Boys beim Ski-Opening in Schladming Anfang Dezember binnen Tagen ausverkauft waren, gibt es nun auch für das dritte Konzert am 5. Dezember praktisch keine Karten mehr. Pro Termin standen rund 17.000 Tickets zur Verfügung, jetzt sind nur noch limitierte VIP-Tickets erhältlich, hieß es Dienstagabend seitens der Leutgeb Entertainment Group: "Insgesamt 50.000 Besucher werden an den drei Eventtagen beim größten Ski-Opening Österreichs erwartet."

von APA