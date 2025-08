Neues Bandprojekt Alles Exhausted liefert Shoegaze aus Wien

Am 5. September erscheint das erste selbstbetitelte Mini-Album mit sieben Tracks. Als Vorgeschmack hat die Formation, die sich weniger als Band, sondern als "lose Bande" verstanden wissen will, bereits die Debütsingle "Alles so verbraucht" veröffentlicht. Eingebettet in einen breiten Strom aus verzerrten Gitarren sind die sanft-verhauchten Stimmen von Jakovcic und Steiger zu hören. Vernuschelt und träge bis stoisch wird hier ein Gefühl von Ausgebranntsein und Erschöpfung besungen - und die Suche nach etwas Neuem. "Hilf mir raus", wird da geraunt.

Der Vorbote macht klar, wo Alles Exhausted musikalisch steht: Shoegaze mit deutschsprachigen Texten ist der gemeinsame Nenner. Und über allem steht der Versuch, der Müdigkeit und dem Druck des Alltags die Kraft des gemeinsamen Musikmachens entgegenzuhalten. Nach diesem Debüt ist zu hoffen, dass die Energie noch länger die Oberhand behält.

(S E R V I C E - Albumpräsentation von Alles Exhausted am 4. September im Flucc am Wiener Praterstern)