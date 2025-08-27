News Logo
Sylvia Prunthaller: Mit Neugier und Lego den Tourismus gestalten

Design Thinking im Praxistest – Sylvia Prunthaller verrät ihre Erfolgsrezepte

In dieser spannenden Folge von OÖ ungefiltert spricht Sylvia Prunthaller, Expertin für Strategie und Tourismusentwicklung beim Oberösterreich Tourismus, über ihren vielseitigen Ansatz für Service Design und Design Thinking. Sylvia Prunthaller zeigt praxisnah, wie sie mit ungewöhnlichen Methoden neue Ideen entwickelt – beispielsweise mit der Methode Lego Serious Play, bei der Erwachsene wieder zu Baumeistern werden, um kreative Lösungen für echte Herausforderungen zu finden. Ob familienfreundlichere Skigebiete, spannende Mountainbike-Angebote für Frauen oder innovative Events: Sie macht erlebbar, wie verschiedenste Akteurinnen und Akteure in Oberösterreich spielerisch und strukturiert an der Zukunft arbeiten.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement von Sylvia Prunthaller für Neugier und Fortschritt. Sie berichtet von ihrer Botschafterrolle im Ministerium für Neugier und Zukunftslust in Linz – eine Initiative, die begeistert und zum Mitmachen anregt. Zudem nimmt sie die Hörerinnen und Hörer mit hinter die Kulissen des „Festival of Curiosity“, das eine beeindruckende Vielfalt an Mitmach-Angeboten und kreativen Impulsen nach Linz gebracht hat.

Wer erfahren möchte, warum Neugier trainierbar ist, wie Visualisierung im Design-Thinking-Prozess die Kreativität befördert und wie künstliche Intelligenz heute schon Innovation unterstützen kann, findet in dieser Folge zahlreiche Denkanstöße und ganz viel Inspiration für das eigene Tun.

Podcast - OÖ ungefiltert

