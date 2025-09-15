News Logo
Peter Affenzeller: Vom Elektrotechniker zum Whisky-Pionier

Whisky, Mut und Monkey: Wie Peter Affenzeller Oberösterreich zum Genuss-Hotspot macht

von

Peter Affenzeller ist das Aushängeschild für Whisky und edle Spirituosen in Österreich – doch wie wird man eigentlich Spirituosenkönig? In dieser Folge von oö ungefiltert spricht Peter Affenzeller offen und authentisch über seinen Werdegang vom Elektrotechnik-Lehrling bei Siemens in Oberösterreich zum erfolgreichen Unternehmer, der regionale Tradition mit Innovationsgeist verbindet. Er verrät, wie seine Liebe zum Schnapsbrennen schon als Kind am Hof entstand und weshalb Qualitätsbewusstsein und Leidenschaft für ihn über reinen Wachstumsgedanken stehen.

Peter Affenzeller gibt faszinierende Einblicke in die Kunst des Destillierens und erklärt verständlich, was Whisky, Gin, Rum und Vodka unterscheidet. Der Aufbau seines Imperiums mit Erlebnisdestillerie, Gastronomie und Genusswelt ist ebenso Thema wie die Herausforderungen und Chancen der regionalen Produktion. Er erzählt von den ersten Auszeichnungen, die ihm Mut und neue Antriebskraft gaben, und beschreibt, wie seine Produkte heute nicht nur den heimischen Markt, sondern ebenfalls internationale Bühnen – vom Wiener Opernball bis nach Asien – erobern.

Wer erfahren möchte, was es heißt, in der Region verwurzelt zu sein und dennoch beständig neue Wege zu gehen, bekommt hier überraschende Antworten: vom Trend zu alkoholfreien Spirituosen bis hin zu originellen Marketingideen und persönlichen Werten, die Peter Affenzeller antreiben. Diese Episode ist voll von Inspiration, kulinarischer Leidenschaft und echtem Unternehmergeist – ein Muss für alle, die innovative Oberösterreicher*innen kennenlernen wollen.

