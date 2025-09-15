News Logo
Patrick Stützner: Geheimnisse eines erfolgreichen Premium-Caterers

Kein Fachkräftemangel? Patrick Stützner verrät sein Erfolgsrezept

von

In dieser spannenden Folge von oö ungefiltert steht Patrick Stützner im Mittelpunkt – ein Mann, der mit seiner beeindruckenden Vita und seinem Expertenstatus in der Gastronomie- und Eventbranche tiefe Einblicke gewährt. Von Reichraming aus in die weite Welt, von glamourösen Wintersaisonen in Zürs und Seefeld bis zu exotischen Erfahrungen auf Bermuda: Patrick Stützner hat Generationen an Gastronomietrends erlebt, gestaltet und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Wie schafft es jemand, hunderte Mitarbeiter zu führen, Premium-Events mit tausenden Gästen zu bewältigen und dabei dennoch auf Qualität sowie Unternehmenskultur zu setzen? Patrick Stützner verrät, warum für ihn Menschen und Logistik der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg sind – und wie es gelingt, im Wandel der Zeit den Fachkräftemangel im eigenen Unternehmen zu vermeiden.

Seine Philosophie: Nicht das schnelle Geld steht im Vordergrund, sondern Lernen, Netzwerken und das Schaffen besonderer Erlebnisse für Gäste und Team. Höre, wie sich die Gastronomie seit 1999 verändert hat und warum Patrick Stützner die Branche trotz aller Herausforderungen jedem empfiehlt, der Menschen begeistern will.

Erfahre von den größten Festen Oberösterreichs, vom Umgang mit Millionen Besuchern, von Perfektion in der Eventlogistik – und wie Gaumengenuss und emotionale Erinnerungen in Großformat entstehen. Lass dich inspirieren von ehrlichen Geschichten über Erfolg, Partnerschaft, Lernen und Leadership in einer Branche, die sich ständig neu erfindet.

