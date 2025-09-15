News Logo
Elisabeth Keplinger-Radler: Von der Bauernhofkindheit zur TV-Chefin

Menschen
Regionalfernsehen ohne Filter – Elisabeth Keplinger-Radler über echte Geschichten

von

In der aktuellen Folge von oö ungefiltert steht Elisabeth Keplinger-Radler im Rampenlicht – vielen in Oberösterreich bekannt als Gesicht von Mühlviertel TV. Die gelernte Landwirtin erzählt offen und authentisch von ihrem außergewöhnlichen Lebensweg: von der Kindheit am Bauernhof in Bad Leonfelden, über ein prägendes Jahr als Au-pair in Australien, bis zur mutigen Übernahme und Umgestaltung eines kleinen Regionalsenders. Elisabeth Keplinger-Radler schildert, wie sie sich mit Leidenschaft, Innovationsgeist und Durchhaltevermögen zur regionalen Medienunternehmerin entwickelte und Mühlviertel TV zu einem festen Bestandteil der oberösterreichischen Medienlandschaft machte.

Im Gespräch gewährt sie Einblicke in den oft turbulenten Alltag einer Senderinhaberin, in die Herausforderungen, das Regionale und Persönliche im Fernsehen authentisch zu halten, sowie in die Bedeutung von Teamarbeit und familiärem Rückhalt. Sie spricht offen über die Balance zwischen Beruf und Privatleben, über ihre Verwurzelung am Land, was ihr Halt gibt und warum Echtheit im Regionalfernsehen unverzichtbar ist.

Themen wie die Rolle von Social Media, der Umgang mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz sowie die Frage, wie sie mit öffentlicher Wahrnehmung umgeht, werden unverblümt angesprochen. Besonders inspirierend ist ihr Blick auf lebenslanges Lernen, Offenheit im Umgang mit Menschen und die persönliche Bedeutung von Glauben und Familie. Wer wissen möchte, wie Regionalsender in Zeiten von Streaming und Fake News Bestand haben, warum Innovation oft im Kleinen beginnt und warum Bodenständigkeit und Mut beste Zutaten für Erfolg sind, sollte diese Episode nicht verpassen.

