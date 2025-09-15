News Logo
ABO

Stefan Beyerlein: Von Nürnberg nach Linz – Arzt mit Visionen fürs Spital

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Dr. Stefan Beyerlein

©ordensklinikum.at
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Zwischen OP und Chefbüro: Stefan Beyerlein über seinen Weg zum Direktor

von

Was bewegt einen erfolgreichen deutschen Kinderchirurgen dazu, sein Leben nach Oberösterreich zu verlegen? In dieser spannenden Folge von OÖ ungefiltert gibt Stefan Beyerlein, ärztlicher Direktor der Barmherzigen Schwestern Linz, persönliche und ehrliche Einblicke in seinen Werdegang, seine Motivation und die Herausforderungen der modernen Medizin. Stefan Beyerlein spricht offen über seinen Weg von Nürnberg nach Graz, Rotterdam, Köln und schließlich Linz, und was ihn an der Arbeit mit Kindern besonders fasziniert. Er erzählt, wie der Wunsch, ärzt*in zu werden, schon sehr früh aufkam – ausgelöst durch einen Erste-Hilfe-Kurs und erste Erfahrungen als Sanitäter. Warum Kinderchirurgie für ihn nicht nur Fachgebiet, sondern Berufung ist und welchen Unterschied es macht, die winzigsten Frühgeborenen ebenso wie Jugendliche zu operieren, macht diese Folge besonders intensiv.

Als ärztlicher Direktor gibt Stefan Beyerlein einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines großen Ordenskrankenhauses. Themen wie die Herausforderungen des Gesundheitssystems, die Bedeutung von Teamarbeit und patientenzentrierte Medizin werden genauso angesprochen wie aktuelle Entwicklungen, etwa der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krankenhausalltag und moderne Ansätze der Krankenhausorganisation. Eindrucksvoll schildert Stefan Beyerlein auch die Unterschiede der Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich und den Niederlanden – und verrät, was Krankenhäuser in Oberösterreich besonders auszeichnet.

Dabei bleibt es nicht nur beim Beruflichen: Stefan Beyerlein berichtet von den Herausforderungen eines großen Umzugs, seinen Ausgleich durch Sport, das Leben zwischen zwei Ländern – und natürlich, welche oberösterreichische Spezialität er für sich entdeckt hat. Wer erfahren möchte, wie moderne Medizin, Innovationsgeist und persönliches Engagement zusammenwirken, warum Gemeinschaft und Offenheit gerade in der Medizin so wichtig sind und wie sich ein Leben zwischen Heimat und neuer Herausforderung anfühlt, sollte diese Folge nicht verpassen.

Podcast - OÖ ungefiltert

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Adrian Mirtl: Gesundheitsversorgung am Limit – Ein Arzt spricht Klartext
Gesundheit
Adrian Mirtl: Gesundheitsversorgung am Limit – Ein Arzt spricht Klartext
Philipp Zauner: Konditor mit Geschichte – Wie man 193 Jahre lebendig hält
Wirtschaft
Philipp Zauner: Konditor mit Geschichte – Wie man 193 Jahre lebendig hält
Sylvia Prunthaller: Mit Neugier und Lego den Tourismus gestalten
Regional
Sylvia Prunthaller: Mit Neugier und Lego den Tourismus gestalten
Roland Hechenberger: Banker zwischen Regionalstolz und Weltblick
Wirtschaft
Roland Hechenberger: Banker zwischen Regionalstolz und Weltblick
Kajsa Boström: Wie Musik Herzen verbindet – Geschichten einer Dirigentin
Menschen
Kajsa Boström: Wie Musik Herzen verbindet – Geschichten einer Dirigentin
Thomas Ziegler: Vom Türsteher zum Chef des Design Centers Linz
Technik
Thomas Ziegler: Vom Türsteher zum Chef des Design Centers Linz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER