Stefan Beyerlein: Von Nürnberg nach Linz – Arzt mit Visionen fürs Spital

Was bewegt einen erfolgreichen deutschen Kinderchirurgen dazu, sein Leben nach Oberösterreich zu verlegen? In dieser spannenden Folge von OÖ ungefiltert gibt Stefan Beyerlein, ärztlicher Direktor der Barmherzigen Schwestern Linz, persönliche und ehrliche Einblicke in seinen Werdegang, seine Motivation und die Herausforderungen der modernen Medizin. Stefan Beyerlein spricht offen über seinen Weg von Nürnberg nach Graz, Rotterdam, Köln und schließlich Linz, und was ihn an der Arbeit mit Kindern besonders fasziniert. Er erzählt, wie der Wunsch, ärzt*in zu werden, schon sehr früh aufkam – ausgelöst durch einen Erste-Hilfe-Kurs und erste Erfahrungen als Sanitäter. Warum Kinderchirurgie für ihn nicht nur Fachgebiet, sondern Berufung ist und welchen Unterschied es macht, die winzigsten Frühgeborenen ebenso wie Jugendliche zu operieren, macht diese Folge besonders intensiv.

Als ärztlicher Direktor gibt Stefan Beyerlein einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines großen Ordenskrankenhauses. Themen wie die Herausforderungen des Gesundheitssystems, die Bedeutung von Teamarbeit und patientenzentrierte Medizin werden genauso angesprochen wie aktuelle Entwicklungen, etwa der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krankenhausalltag und moderne Ansätze der Krankenhausorganisation. Eindrucksvoll schildert Stefan Beyerlein auch die Unterschiede der Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich und den Niederlanden – und verrät, was Krankenhäuser in Oberösterreich besonders auszeichnet.

Dabei bleibt es nicht nur beim Beruflichen: Stefan Beyerlein berichtet von den Herausforderungen eines großen Umzugs, seinen Ausgleich durch Sport, das Leben zwischen zwei Ländern – und natürlich, welche oberösterreichische Spezialität er für sich entdeckt hat. Wer erfahren möchte, wie moderne Medizin, Innovationsgeist und persönliches Engagement zusammenwirken, warum Gemeinschaft und Offenheit gerade in der Medizin so wichtig sind und wie sich ein Leben zwischen Heimat und neuer Herausforderung anfühlt, sollte diese Folge nicht verpassen.