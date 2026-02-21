ABO

Wiederkehr hält an weniger Latein und mehr KI fest

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Bildungsminister Christoph Wiederkehr bei einer Pressekonferenz
©APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat am Samstag einmal mehr seine Pläne verteidigt, die Stundenzahl für Latein und die zweite lebende Fremdsprache an der AHS-Oberstufe zugunsten von Informatik und Künstlicher Intelligenz herunterzuschrauben. Einen "Rückzieher" schloss er "Im Journal zu Gast" am Samstag aus und zeigte sich zuversichtlich, dass man sich politisch einig wird. Bisher gaben sich die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ skeptisch.

von

Wiederkehr ortete in der Diskussion eine "medial inszenierte Zuspitzung". Sein Plan sieht vor, die Wochenstunden für Latein bzw. die zweite lebende Fremdsprache von drei auf zwei zu kürzen. Kritik kam auch von den AHS-Direktoren und der Lehrergewerkschaft. "Die sprachlichen Kompetenzen sind weiterhin wichtig, gesamt haben wir immer noch mehr Lateinstunden als für Informatik, KI- und Medienbildung zusammen", betonte der pinke Vize-Parteichef. Einen finalen, schriftlichen Vorschlag gebe es noch nicht.

Seit Wiederkehr mit seinem Vorstoß Ende Jänner aufhorchen ließ, wurde dieser zum Politikum. Kritik kam sowohl von der ÖVP und der Lehrergewerkschaft als auch einem großen Teil der AHS-Direktoren und -Direktorinnen. Bei einer Umfrage unter allen rund 360 Mitgliedern mit einer Teilnahmequote von 75 Prozent sprachen sich mehr als 90 Prozent der Schulleitungen gegen die Kürzungen bei Latein bzw. der zweiten lebenden Fremdsprache aus. Begeistert zeigte sich auch die SPÖ nicht, Bildungssprecher Heinrich Himmer meinte erst vor wenigen Tagen zur APA, er sehe in absehbarer Zeit nicht, dass diese Lehrplanänderung kommen könnte.

Wiederkehr entgegnete der Kritik, dass sich viele Menschen neue Inhalte wünschten, "und wenn was dazukommt, muss auch was wegfallen". Er sieht durch seinen Plan auch mehr Autonomie-Möglichkeiten für Schulen. Außerdem will er den Gegenstand "Medien und Demokratie" einführen.

Wenig begeistert zeigte sich die ÖVP auch über Wiederkehrs Pläne für eine sechsjährige Volksschule. Derzeit laufen im Ministerium Vorbereitungen für Pilotprojekte in Wien. Wiederkehr sieht aber Verbündete in "allen Parteien". Außerdem gebe es für die Verlängerung "Evidenz aus über 30 Ländern". Auf jeden Fall solle es weiterhin eine Mittelschule und ein Gymnasium geben, aber kürzer als bisher. Diskutieren will Wiederkehr auch über eine "mittlere Reife" am Ende der Schulpflicht. Der "Untergang des Gymnasiums" sei dadurch nicht der Fall, betonte er.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Dornauer vor der Schiedsgerichts-Sitzung
Politik
Dornauer sieht vor Schiedsgerichts-Sitzung Befangenheit
Familiennachzug findet kaum noch statt
Politik
Rückgang bei Asyl-Zahlen setzte sich im Jänner fort
Demonstranten gegen den Akademikerball in der Wiener Innenstadt
Politik
Akademikerball-Demos ohne Zwischenfälle, FPÖ-Politik am Ball
++ ARCHIVBILD ++ Bundesheer setzt auf Drohnenabwehr
Politik
Salzburg wird Zentrum der elektronischen Drohnenabwehr
++ ARCHIVBILD ++ Im Kindergarten soll es bald einheitliche Regelungen geben
Technik
Ringen um Mindeststandards im Kindergarten geht weiter
Überraschend früher Wahltermin in Graz
Politik
Graz-Wahl findet schon am 28. Juni statt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER