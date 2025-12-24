Wieder russische Angriffe auf ukrainische Energieversorgung

Das teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB einem Medienbericht zufolge mit. Ein Verdächtiger habe sich bei der Festnahme in der Region Tjumen widersetzt und sei bei einem Schusswechsel getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den FSB.

In Tula brach nach Angaben des Gouverneurs durch die Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Feuer in einem Industriebetrieb aus. Über Moskau wurden dem Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge mindestens drei Drohnen abgeschossen. Zwei der vier Flughäfen der Hauptstadt schränkten vorübergehend ihren Betrieb ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, landesweit seien 172 ukrainische Drohnen zerstört worden.

Die ukrainische Armee meldete nächtliche Angriffe auf die Kunststofffabrik Jefremow in der russischen Region Tula und ein Lager für Marinedrohnen auf der von Russland besetzten Krim. Die Fabrik in Jefremow sei auf die Herstellung von Komponenten für Plastiksprengstoff und Festtreibstoff für Raketen spezialisiert, teilte das ukrainische Militär auf Telegram mit. Auf dem Produktionsgelände seien Explosionen und ein Großbrand gemeldet worden, hieß es weiter.