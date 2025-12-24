News Logo
ABO

Selenskyj erwartet russische Antwort auf neuen Friedensplan

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Selenskyj wartet auf Antwort Russlands
©AFP, APA, SERGEI GAPON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet bis Mittwoch eine russische Antwort auf den jüngsten Entwurf eines zwischen Washington und Kiew vereinbarten 20-Punkte-Friedensplans zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Der Entwurf werde derzeit von Moskau geprüft, "wir werden eine russische Reaktion erhalten, nachdem die Amerikaner mit ihnen gesprochen haben", gab Selenskyj Dienstag in einer Erklärung vor Journalisten bekannt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

von

Am Wochenende hatten Vertreter der USA und der Ukraine im US-Bundesstaat Florida über ein Ende des russischen Angriffskriegs beraten. Laut dem ukrainischen Präsidenten sieht der jüngste Plan ein Einfrieren der Kampfhandlungen an den aktuellen Frontlinien vor. "Die Truppenaufstellung zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung wird de facto als Kontaktlinie anerkannt", erklärte Selenskyj.

Zudem ebne der Plan den Weg für einen Rückzug der Ukraine und die Schaffung entmilitarisierter Zonen. "Eine Arbeitsgruppe wird zusammentreten, um die zur Beendigung des Konflikts erforderliche Umverteilung der Streitkräfte zu bestimmen und die Parameter für mögliche künftige Sonderwirtschafszonen festzulegen", führte Selenskyj aus.

Die USA hatten vor gut drei Wochen einen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorgelegt, der in seiner ursprünglichen Fassung als sehr Moskau-freundlich galt. Auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten wurde der Plan in zentralen Punkten überarbeitet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schlagabtausch im UNO-Sicherheitsrat
Politik
USA und Venezuela im Konflikt: Streit im UNO-Sicherheitsrat
Papst Leo XIV. feiert erste Christmesse
Politik
Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom
Seltene Niederlage für Trump
Politik
Oberstes US-Gericht gegen Entsendung der Nationalgarde
Feuerwehreinsatz nach Angriffen in Ukraine vor Weihnachten
Politik
Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf Ukraine
Selenskyj: "Wir warten auf Fortsetzung des Dialogs mit Amerika"
Politik
Selenskyj fordert weitere Gespräche über Kriegsende
Israel Verteidigungsminister Israel Katz
Politik
Israels Verteidigungsminister: Besiedlung von Gazas Norden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER