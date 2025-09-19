Wenn ein Nein nicht mehr zieht

Während Korosec den Weg innerhalb der ÖVP gemacht hat – sie begann als Abgeordnete im Wiener Gemeinderat, war danach im Nationalrat, ÖVP-Generalsekretärin, Volksanwältin und ist nun wieder Abgeordnete in Wien –, legt Lehrergewerkschafter Paul Kimberger, auch wenn er der Fraktion Christlicher Gewerkschafter angehört, Wert auf Distanz zur Partei: „Ich habe keine parteipolitische Funktion. Ich bin Personalvertreter und ich bin Gewerkschafter.“

Kimberger ist Lehrer für Mathematik, Informatik und Sport. Als er 1990 seine Ausbildung beendete, gab es einen Lehrerüberschuss – anders als heute. Auch damals kamen (aufgrund des Jugoslawienkriegs) viele Flüchtlingskinder in die Klassen. „Da war ich sozusagen Profiteur und konnte in der Schule einsteigen“, erzählt er. „Ich war begeistert von der Arbeit mit den Kindern. Ich bin aber dann draufgekommen, dass es im Bereich der Schulgesetze, im Dienst- und Besoldungsrecht Dinge gibt, die für mich als junger Lehrer nicht nachvollziehbar waren. Das wollte ich ändern.“ Heute ist er oberster Pflichtschullehrergewerschafter und vertritt rund 47.700 Mitglieder.

„Neinsager“ sei er keiner, meint Kimberger. Hilft es im Umgang mit uneinsichtigen Politikern, ausgebildeter Pädagoge zu sein? „Es geht um Kommunikation und die Frage: Wie erreiche ich meine Ziele?“, erklärt er. „Der direkte Weg ist dabei oft nicht der einfachste, die Arbeit am Verhandlungstisch sehr langwierig. Also: Ein pädagogisches Geschick ist hier sicher kein Nachteil.“

Noch einmal zum aktuellen Bildungsminister und seinem Vorstoß in Sachen Sommerschulpflicht. Kimberger: „Als Pädagoge habe ich mit Verboten, Verpflichtungen und restriktiven Ansätzen so meine Probleme. Damit erreicht man nicht, was man erreichen möchte. Ich bin eher für Motivation und Anreizsysteme.“ Und: „Seine Vorgangsweise hat mich doch geärgert. Sie war äußerst unklug. Das habe ich ihm auch gesagt. Man geht erst mit einer Idee an die Öffentlichkeit, wenn man eine gute Lösung erarbeitet hat. Da geht es nicht um Neinsagen, Blockieren oder Nachgeben, sondern um das bestmögliche Ergebnis.“

Auch beim Lehrergewerkschafter fällt das Wort Wertschätzung. „Es muss möglich sein, dass man, wenn die Verhandlung vorbei ist, einfach einmal plaudert oder ein Glaserl oder einen Kaffee trinkt.“ Wie es mit Christoph Wiederkehr läuft? „Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht kommuniziert. Aber es gibt immer Luft nach oben. Ich denke, die Gesprächskanäle könnten noch intensiviert werden.“

Und was Einschnitte bei den Bezügen betrifft? Da verweist Kimberger auf Quin (der übrigens ebenfalls Pädagoge ist): „Wir sind nicht die Sparbüchse der Bundesregierung.“ Auch im öffentlichen Dienst gebe es Kollegen mit Familie, die am teuren Wohnen und den hohen Lebensmittelpreisen leiden. „Da geht es um Fairness. Der öffentliche Dienst ist ja kein Selbstzweck, sondern alles, was wir machen, gibt uns die Regierung und das Parlament vor. Ein einseitiges Aufschnüren eines Gehaltsabschlusses, der sozialpartnerschaftlich verhandelt wurde, ist für mich undenkbar.“ Im öffentlichen Dienst ist man immer wieder bereit, auf die Straße zu gehen. Der bisher letzte Aufmarsch der GÖD vor dem Kanzleramt ist noch nicht so lange her. Er war im November 2024.