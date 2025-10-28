Öffentliche Hand: Gesundheitsausgaben steigen am stärksten

Ein großer Teil der Gesundheitsausgaben entfällt auf Spitäler. Dafür sind die Länder zuständig. Für sie ist die Entwicklung ein Problem. Insofern wäre es naheliegend, dass sie die Zuständigkeit an den Bund abgeben, wie es Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) vorschlägt: Der Reformdruck ist enorm, politisch zu gewinnen gibt es wenig.

Im Gegenteil: In der Steiermark hat ÖVP und SPÖ bei der Landtagswahl vor einem Jahr vor allem auch der Plan geschadet, Spitäler im Bezirk Liezen an einem neuen Standort zusammenzulegen. Das wäre unter anderem auf Kosten des LKH Rottenmann gegangen und ist eine Erklärung für das Wahlergebnis in der 5.000-Einwohner-Stadt: Die beiden Parteien stürzten ab, die FPÖ konnte ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln und 63,2 Prozent erreichen.

So naheliegend die Bereitschaft von Edt­stadler ist, die Gesundheitsagenden an den Bund zu übertragen, so sehr ist es in budgetärer Hinsicht auch ihr Angebot, dafür die Verantwortung für den gesamten Bildungsbereich zu übernehmen: Die Ausgaben dafür werden laut Fiskalrat in den kommenden Jahrzehnten nur um 0,3 Prozent des BIP steigen.