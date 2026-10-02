Weltweite Lebenserwartung fast wieder auf Vor-Corona-Stand

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Sie erreichte 2023 nach Angaben der UNO-Organisation einen Wert von 62,8 Jahren - 0,4 Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. "Ein längeres Leben ist einer der großen Erfolge der öffentlichen Gesundheitsversorgung", erklärte der zuständige WHO-Direktor Alain Labrique.
"Die nächste Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass diese zusätzlichen Lebensjahre bei guter Gesundheit verbracht werden." Die Gesundheitssysteme müssten an die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden.
++ THEMENBILD ++ Gesellschaft / Demografie / Bevölkerung / Bevölkerungswachstum / Bevölkerungsentwicklung / Familie / Pensionisten / Pensionen / Ruhestand. Im Bild: Ein älterer Mann aufgenommen am Dienstag, 4. November 2025, im Schönbrunner Schlosspark.