Weltweite Lebenserwartung fast wieder auf Vor-Corona-Stand

Sie erreichte 2023 nach Angaben der UNO-Organisation einen Wert von 62,8 Jahren - 0,4 Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. "Ein längeres Leben ist einer der großen Erfolge der öffentlichen Gesundheitsversorgung", erklärte der zuständige WHO-Direktor Alain Labrique.

"Die nächste Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass diese zusätzlichen Lebensjahre bei guter Gesundheit verbracht werden." Die Gesundheitssysteme müssten an die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden.