So hat Vorarlberg gewählt

Fiel das ÖVP-Ergebnis in Bregenz unerwartet schwach aus, so war dasjenige in Bludenz überraschend stark. Dort hielt Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) SPÖ-Landesparteichef Mario Leiter auf Distanz und bleibt wie Ritsch ebenfalls ohne Stichwahl Stadtchef – auch damit war nicht gerechnet worden. Überraschend waren ebenso die Ergebnisse in Nenzing (Bez. Bludenz), wo den Freiheitlichen ihre jahrzehntelange Mehrheit abhanden kam, in Schruns (Bez. Bludenz) oder auch in Götzis (Bez. Feldkirch). In Schruns wurde ÖVP-Bürgermeister Martin Sadjak abgewählt, im traditionell schwarzen Götzis wird in zwei Wochen eine Stichwahl stattfinden.

Insgesamt wird es in zwei Wochen sieben Stichwahlentscheidungen – so viele wie nie zuvor – um Bürgermeistersessel geben. Neben Götzis ist das auch in den Städten Dornbirn und Feldkirch, in der Großgemeinde Lustenau sowie den mittelgroßen Orten Hard (Bez. Bregenz), Nenzing, und Lochau (Bez. Bregenz) der Fall. In all diesen Gemeinden treten mit Ausnahme von Lochau ÖVP-Politiker aus der Pole-Position an. In Lochau kämpft Frank Matt (Grüne) darum, Bürgermeister zu bleiben, in Hard der ehemalige SPÖ-Landesparteivorsitzende Martin Staudinger.