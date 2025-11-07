Josh. und Rian im Doppelpack auf Tournee

Die Austropop-Hit-Lieferanten Josh. und Rian gehen gemeinsam auf Tournee. Geplant sind für 2026 acht Open Airs im Doppelpack. Es wird ein "Verwandtschaftstreffen" mit "Cordula Grün", eine "Hausparty" mit "Expresso & Tschianti". "Das wird ein Sommer wie niemals", kündigt der Veranstalter Barracuda an.
Los geht es am 23. Mai in Gmunden (Rathausplatz). Es folgen Auftritte in Altenmarkt/Zauchensee am 20. Juni (Talstation Hochbergbahn), in der Festung Kufstein am 21. Juni, am Hauptplatz von Fürstenfeld am 27. Juni, am Eislaufplatz in Zwettl am 24. Juli, am Festivalgelände in Wiesen am 25. Juli und zum Abschluss am 29. August in St. Pölten (VAZ). Vor dem Finale steht noch Wien (Metastadt) am 26. Juli am Programm.
