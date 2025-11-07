News Logo
ABO

Josh. und Rian im Doppelpack auf Tournee

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rian und Josh. freuen sich auf gemeinsame Open Airs
©Eventim, Mario Wallner, APA, Barracuda
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Austropop-Hit-Lieferanten Josh. und Rian gehen gemeinsam auf Tournee. Geplant sind für 2026 acht Open Airs im Doppelpack. Es wird ein "Verwandtschaftstreffen" mit "Cordula Grün", eine "Hausparty" mit "Expresso & Tschianti". "Das wird ein Sommer wie niemals", kündigt der Veranstalter Barracuda an.

von

Los geht es am 23. Mai in Gmunden (Rathausplatz). Es folgen Auftritte in Altenmarkt/Zauchensee am 20. Juni (Talstation Hochbergbahn), in der Festung Kufstein am 21. Juni, am Hauptplatz von Fürstenfeld am 27. Juni, am Eislaufplatz in Zwettl am 24. Juli, am Festivalgelände in Wiesen am 25. Juli und zum Abschluss am 29. August in St. Pölten (VAZ). Vor dem Finale steht noch Wien (Metastadt) am 26. Juli am Programm.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Barracuda/Eventim/Mario Wallner/Mario Wallner

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Parov Stelar setzt auf Authentizität
News
Neues Kapitel für Parov Stelar: "Keine Parameter erfüllen"
Autor Philippe Claudel sieht schwarz
News
Roman "Wanted": Eine Milliarde Dollar Kopfgeld für Putin
Steve Jones und Glen Matlock von den Sex Pistoles
News
Sex Pistols und Mastodon am Nova Rock 2026
Popsängerin Rosalía begeistert mit Anti-Kommerz
Schlagzeilen
Rosalía sprengt mit neuem Album "Lux" alle Grenzen
Daniel Brühl arbeitet wieder als Regisseur
Schlagzeilen
Daniel Brühl plant Tennis-Film mit Kammerer in Hauptrolle
Nach Sherlock Holmes' Tod muss Watson selber eine Spürnase entwickeln
News
"Watson": Ein Sidekick macht sich selbstständig
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER