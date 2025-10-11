Verletzte nach Schüssen auf Marktplatz in Deutschland

© Carolin Eckenfels, APA, dpa home Aktuell Politik

Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen im deutschen Bundesland Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Täter sei noch flüchtig. Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr in einem Sportwettbüro in der Gießener Innenstadt gefallen. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

von APA