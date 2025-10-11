News Logo
Verletzte nach Schüssen auf Marktplatz in Deutschland

Polizeieinsatz auf dem Marktplatz von Gießen
©Carolin Eckenfels, APA, dpa
Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen im deutschen Bundesland Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Täter sei noch flüchtig. Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr in einem Sportwettbüro in der Gießener Innenstadt gefallen. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

In Medienberichten ist von mindestens drei verletzten Menschen die Rede. Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher.

11.10.2025, Gießen: Polizeibeamte stehen auf dem Marktplatz. Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Foto: Carolin Eckenfels/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

