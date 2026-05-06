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Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung

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Britischer Premier Starmer
©Pool, Afp, APA, HANNAH MCKAY
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Millionen Bürgerinnen und Bürger in Schottland und Wales sind am Donnerstag zur Wahl des Regionalparlaments und in England zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Außerdem werden in mehreren englischen Städten die Bürgermeister neu bestimmt. Umfragen zufolge muss sich die Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer auf herbe Stimmenverluste einstellen.

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Dagegen dürften die Grünen und die Rechtsaußen-Partei Reform UK Stimmen hinzugewinnen. Besonderes Augenmerk gilt der Abstimmung in Wales, wo Labour zum ersten Mal die Kontrolle über das Regionalparlament verlieren könnte. Sollte die Labour-Partei sehr schlecht abschneiden, dürfte das die Rufe nach einem Rücktritt des unpopulären Premierministers verstärken.

Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) und schließen um 22.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 MESZ). Erste Ergebnisse dürften in der Nacht auf Freitag bekannt gegeben werden.

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