ABO

US-Gericht hebt Trumps Sperre gegen Medien vorerst auf

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Trumps Ausschluss von US-Medien wurde von einem Richter aufgehoben
©Afp, APA, ALEX WROBLEWSKI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals "Politico" vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Richter Timothy Kelly gab in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) einem Eilantrag der von US-Präsident Donald Trump ausgeschlossenen Medien statt. Der Entzug der Presseausweise der betroffenen Journalisten sei ohne verfassungsrechtlich angemessenes Verfahren erfolgt, hieß es in der einstweiligen Verfügung.

von

News auf Google bevorzugen

Allgemeine Regel sei es, dass "Personen eine Benachrichtigung und die Möglichkeit zur Anhörung erhalten müssten, bevor ihnen die Regierung ein verfassungsrechtlich geschütztes Interesse entzieht", lautete die Begründung von Richter Kelly. Die Anordnung gilt zunächst für 14 Tage.

Trump hatte am vergangenen Freitag erklärt, dass den drei Medien ab sofort der Zugang zum Weißen Haus verboten sei, weil sie Falschnachrichten verbreitet hätten. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die Pressefreiheit und offensichtlichen Versuch, kritisch berichtende Medien einzuschüchtern. Am Samstag blieb Journalisten aller drei Medienhäuser nach deren Angaben der Zugang zum Gelände des Weißen Hauses versperrt. Trump drohte zudem damit, das Verbot auf andere Medien auszuweiten.

In der Folge zogen die drei Medien vor Gericht. Andere Medien solidarisierten sich unterdessen mit den ausgeschlossenen Journalisten. Die engmaschige TV-Begleitung auf Terminen und Reisen Trumps, die über ein Rotationsprinzip großer Fernsehsender geregelt ist, wurde von diesen gestoppt - als Protestaktion, weil CNN Teil dieses sogenannten Pools ist.

In einer gemeinsamen Stellungnahme der TV-Sender hieß es, die Öffentlichkeit habe ein grundlegendes Interesse daran, unabhängige Informationen über ihre Regierung zu erhalten. Keine Regierung solle eine Nachrichtenorganisation einschränken, nur weil sie deren Berichterstattung missbillige.

Bemerkenswert ist, dass die Erklärung von allen fünf TV-Sendern im Pool kam - und damit auch von Fox News. Das ist eigentlich Trumps Lieblingssender, der häufig wohlwollend über ihn berichtet und ihm sehr viel Platz im Programm einräumt.

Auch andere Medien wie die "New York Times", die "Washington Post" oder die Nachrichtenagentur Associated Press stellten sich öffentlich auf die Seite der drei Medienhäuser. Trump geht in seiner zweiten Amtszeit mit zunehmender Härte gegen missliebige Medien vor. Journalisten beleidigt er häufig, wenn ihm die von ihnen gestellten Fragen nicht gefallen. Wohlwollende Berichterstattung wird dagegen ausdrücklich gelobt.

Trump hat in der Vergangenheit wiederholt versucht, unliebsame Medien oder Journalisten auszuschließen. So verbot er im vergangenen Jahr der Nachrichtenagentur AP die Mitreise, weil sich diese geweigert hatte, den Golf von Mexiko als "Golf von Amerika" zu bezeichnen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Trump holte Xi persönlich ab
Politik
Trump empfing Chinas Präsidenten Xi in den USA
Israels Premier Netanyahu (Archivbild)
Politik
Israels Premier Netanyahu bei UNO-Generaldebatte erwartet
Russlands Präsident Putin
Politik
USA laden Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember ein
Zerstörung nach russischen Angriffen auf Odessa (Archivbild)
Politik
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
Trump empfängt Xi zu dreitägigem Staatsbesuch
Politik
Chinas Staatschef Xi beginnt Staatsbesuch in den USA
Trump sieht "sehr gutes" Gespräch
Politik
Treffen von Vertretern der USA und des Iran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER