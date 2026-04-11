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Ungarn wählen neues Parlament

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Aussichten auf einen Regierungswechsel sind so real wie noch nie
©Afp, APA, ATTILA KISBENEDEK
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In Ungarn wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Ihr Ausgang entscheidet darüber, ob Ministerpräsident Viktor Orbán die Macht verliert. Die Aussichten auf einen Regierungswechsel sind so real wie noch nie seit 2010. Orbáns ehemaligem Gefolgsmann und heutigem Herausforderer Péter Magyar mit der bürgerlichen TISZA-Partei trauen die meisten Umfragen einen Wahlsieg zu.

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Der Rechtspopulist Orbán hat in den 16 Jahren seiner Regierung einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet. Rund acht Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Die Wahllokale öffnen um 06.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr. Es gibt keine Wahltagsumfragen und keine Hochrechnungen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.

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