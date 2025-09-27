News Logo
Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

Russland meldet erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Energieanlage. Die Ölpumpstation in der Wolga-Region Tschuwaschien habe den Betrieb nach dem Angriff gestoppt, teilte Gouverneur Oleg Nikolajew am Samstag auf Telegram mit. Es habe aber nur geringe Schäden und keine Opfer gegeben. Zu dem Angriff sei es in der Nähe des Dorfes Konar gekommen. Der Ort liegt rund 1.200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor.

Die Ukraine hat zur Abwehr der russischen Invasion in den vergangenen Monaten gezielt Anlagen der Ölindustrie Russlands unter Beschuss genommen. Zuletzt wurden die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur verstärkt, um die Exporteinnahmen Russlands zu schmälern und die Regierung in Moskau zu Friedensgesprächen zu bewegen. Die Angriffe haben die russische Ölverarbeitung an manchen Tagen um fast ein Fünftel reduziert und die Exporte aus wichtigen Häfen verringert.

