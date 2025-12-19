76.000 US-Soldaten bleiben vorerst in Europa

Davon waren gut 65.000 fest im Einsatz, der Rest wurde rotierend entsandt. Das mehr als 3.000 Seiten starke Gesetz sieht für das kommende Jahr ein US-Verteidigungsbudget von gut 900 Milliarden Dollar vor (gut 770 Milliarden Euro). Das sind acht Milliarden Dollar mehr, als die Trump-Regierung gefordert hatte.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, betonte, die Vorlage schreibe Trumps Motto "Frieden durch Stärke" fest. Das Gesetz sehe zudem eine Finanzierung für das vom Präsidenten gewünschte Raketenabwehrsystem "Golden Dome" (Goldene Kuppel) fest. Das Repräsentantenhaus und der Senat hatten die Vorlage zuvor mehrheitlich gebilligt.