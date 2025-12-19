76.000 US-Soldaten bleiben vorerst in Europa

von
Davon waren gut 65.000 fest im Einsatz, der Rest wurde rotierend entsandt. Das mehr als 3.000 Seiten starke Gesetz sieht für das kommende Jahr ein US-Verteidigungsbudget von gut 900 Milliarden Dollar vor (gut 770 Milliarden Euro). Das sind acht Milliarden Dollar mehr, als die Trump-Regierung gefordert hatte.
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, betonte, die Vorlage schreibe Trumps Motto "Frieden durch Stärke" fest. Das Gesetz sehe zudem eine Finanzierung für das vom Präsidenten gewünschte Raketenabwehrsystem "Golden Dome" (Goldene Kuppel) fest. Das Repräsentantenhaus und der Senat hatten die Vorlage zuvor mehrheitlich gebilligt.
US soldiers operate pusher vessels to be used for assembly and operate a transportation barge across Danube river during SABER GUARDIAN 25 military exercise in Frecatei, eastern Romania on June 13, 2025. SABER GUARDIAN 25 is an exercise planned and led by the United States Army Europe and Africa Command (USAREUR-AF) and is part of the DEFENDER 25 series. The main objectives are to strengthen interoperability between the armed forces of NATO member countries and partner states, as well as to strengthen the defence and deterrence posture on the eastern flank of the Alliance. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)