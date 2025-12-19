News Logo
ABO

Trump schließt Krieg gegen Venezuela nicht aus

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
US-Präsident Trump
©DOUG MILLS, AFP, APA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump lässt die Möglichkeit eines Krieges gegen Venezuela offen. "Ich schließe das nicht aus, nein", sagte Trump am Freitag dem ‌Sender NBC News in einem Telefoninterview. Zudem drohte er nach der Beschlagnahmung eines Öltanker in der Nähe venezolanischer Gewässer in der Vorwoche mit weiteren Beschlagnahmungen. Am Dienstag hatte die US-Regierung eine Blockade für unter US-Sanktionen fallende Öltanker angeordnet, die Venezuela anlaufen oder verlassen.

von

Damit ‌will Trump den Druck auf die Regierung von Machthaber Nicolás Maduro, die er als "Terrororganisation" bezeichnet hat, erhöhen und dessen wichtigste Einnahmequelle, das Ölgeschäft, treffen. Die USA haben große Militärverbände in der Region zusammengezogen und wiederholt Boote attackiert, mit ⁠denen Drogen geschmuggelt worden sein sollen.

Sie werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die USA zu fördern und damit ihre Bürger und die nationale Sicherheit zu gefährden. Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz. Die USA versuchen seit Jahren, den linksautoritär regierenden Maduro aus dem Amt zu drängen ​und haben deswegen bereits umfassende Sanktionen gegen das Land verhängt.

In dem NBC-Interview äußerte sich Trump nicht konkret ​dazu zu, ob die Absetzung Maduros sein oberstes Ziel ⁠sei. "Er weiß genau, was ich will", sagte Trump mit Blick auf Maduro. "Er weiß es besser als ​jeder andere."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
EU-Gipfel in Brüssel mit Selenskyj
Politik
EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine
++ ARCHIVBILD ++ Angriff mit Drohnen (Symbolbild)
Politik
Kiew meldet Angriff auf russischen Öltanker im Mittelmeer
Premierminister Sebastien Lecornu
Politik
Frankreichs Budgetentwurf 2026 im Parlament gescheitert
Donald Trump mahnt Ukraine zu Eile
Politik
Trump: Kiew sollte sich in Verhandlungen "schnell" bewegen
Eine Marihuana-Pflanze
Technik
Medizinische Nutzung: USA lockert Cannabis-Regeln
Russlands Präsident Wladimir Putin
Politik
Putin hält übliche Pressekonferenz zum Jahresende ab
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER