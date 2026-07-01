ABO

Ukraine beschießt russische Rüstungsfabrik

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ukrainische Drohne beim Abflug
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Ukraine setzt Russland mit Angriffen auf wichtige Rüstungsbetriebe militärisch weiter unter Druck. In der Früh trafen ukrainische Drohnen ein Institut für Elektromechanik in der Stadt Pensa. Die regionale Verwaltung bestätigte einen Angriff, äußerte sich aber nicht zu Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, der Angriff habe einem Institut für Elektromechanik gegolten, das Raketenteile entwickle und herstelle.

von

Pensa liegt südöstlich von Moskau und etwa 500 Kilometer von der Ukraine entfernt. Selenskyj berichtete außerdem von einem weiteren Angriff auf die Raffinerie von Ufa am Ural, die 1.300 Kilometer von der Ukraine entfernt liegt. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine nach eigenen Angaben zweimal ein Zentrum für Satellitenkommunikation in Dubna bei Moskau attackiert und auch einen Raketenzulieferer in Woronesch.

Im russisch besetzten Gebiet in der Ostukraine zerstörte die ukrainische Armee eine Brücke an der wichtigen Fernstraße zwischen den Großstädten Donezk und Mariupol. Das teilte der ukrainische Generalstab mit. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten die Trümmer des Bauwerks in einem Flusstal gut 20 Kilometer nördlich der Hafenstadt Mariupol. Das ukrainische Militär greift seit mehreren Wochen systematisch Brücken im russisch besetzten Teil des Landes an, um die Logistik der russischen Armee zu stören.

In der südukrainischen Stadt Cherson kamen bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Sammeltaxi zwei Menschen ums Leben, und neun wurden verletzt, wie Gouverneur Olexander Prokudin mitteilte. Cherson liegt am Fluss Dnipro, der zugleich die Frontlinie zwischen ukrainischen und russischen Truppen markiert.

Im Gebiet Dnipropetrowsk beschädigten russische Luftangriffe nach regionalen Angaben fünf Tankstellen. In der Nacht zuvor waren Angriffe auf Tankstellen aus dem nördlichen Gebiet Sumy gemeldet worden. Der Branchendienst Naftorynok hat seit April bereits mehr als 140 solcher Attacken gezählt.

Sie wirken wie eine Antwort auf die zunehmende Treibstoffkrise in Russland - zunächst auf der besetzten Krim, dann auch in vielen anderen Regionen. Im Land des Angreifers ist Benzin knapp geworden wegen ukrainischer Treffer auf Raffinerien und Versorgungswege. Russland, ein Großexporteur von Öl, führt deshalb nach Kreml-Angaben Gespräche über mögliche Treibstoffimporte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der irische Regierungschef Martin und EU-Kommissioschefin vo der Leyen
Politik
Irland will "ambitioniertes Europa" unter seinem Ratsvorsitz
Für Donald Trump zahlen sich die Krypto-Geschäfte aus
Politik
Trump: In 2025 1,4 Mrd. Dollar mit Krypto-Geschäften-Bericht
US-Präsident Trump kündigte einen Parteitag vor den Zwischenwahlen an
Politik
Trump kündigte Republikaner-Parteitag vor Zwischenwahlen an
Trump-Plan für eingeschränkte Staatsbürgerschaft gekippt
Politik
Supreme Court: US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA
Jared Kushner (li) und Steve Witkoff
Politik
Hohe US-Vertreter in Doha, aber kein Iran-Treffen geplant
Großeinsatz für die Exekutive nach der starken Explosion in Monaco
Politik
Starke Explosion erschüttert Monaco - Drei Schwerverletzte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER