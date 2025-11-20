News Logo
ABO

U-Ausschuss konstituiert sich

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit dem Tod des Ex-Sektionschefs beschäftigt sich ein U-Ausschuss
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der von den Freiheitlichen angestrengte parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek konstituiert sich am Donnerstag. In einer Sitzung werden Termine und Personalia fixiert, etwa die Vorsitzführung durch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ). Auch die Fraktionsführerinnen und -führer werden festgelegt. Mit den Befragungen soll am 14. März begonnen werden, davor müssen aber noch Auskunftspersonen geladen werden.

von

Vertreten wird Rosenkranz als Vorsitzender durch den Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner (ÖVP) sowie durch die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ). Verfahrensrichterin ist ein weiteres Mal die ehemalige OLG-Richterin Christa Edwards. Fraktionsführer der FPÖ soll abermals Christian Hafenecker sein, die ÖVP setzt wieder auf Andreas Hanger, die SPÖ auf Jan Krainer. Erneut für die Grünen fragen soll Nina Tomaselli. Neu ist Sophie Wotschke, die Fraktionsführerin der NEOS wird.

Der U-Ausschuss soll dem Verlangen der FPÖ zufolge der "Klärung politischer Einflussnahme auf Ermittlungen in der Causa Pilnacek" dienen. Der ehemalige Justiz-Sektionschef war im Oktober 2023 tot aufgefunden worden, die Ermittlungsbehörden sprechen von klarem Suizid. Die FPÖ vermutet bei den Ermittlungen politische Interventionen über das Innen- und das Justizministerium, aber auch das Kanzleramt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Angeklagte am vor Beginn der Verhandlung
Politik
Prozess um Terror-Anschlagspläne in Salzburg gestartet
FPÖ im Angriffsmodus
Politik
Kammer-Affäre emotionales Thema im Nationalrat
Bis zu einem VfGH-Urteil zum neuen Koptuchverbot wird es noch dauern
Technik
Kopftuchverbot - Wiederkehr legt Gesetz ohne "Plan B" vor
Parteien wollen Großverfahren beschleunigen
Politik
Nationalrat einstimmig für Großverfahren-Novelle
"Schule soll gut auf das Leben vorbereiten", betonte Wiederkehr
Technik
Neues Gütesiegel für Schulen mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsbildung
++ ARCHIVBILD ++ Verbot soll bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gelten
Technik
Kopftuchverbot - Start mit Aufklärungsphase, Sanktionen ab 2026/27
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER