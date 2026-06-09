Trump wirft Iran Abschuss von Apache-Hubschrauber vor

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Einem Bericht der "New York Times" zufolge stürzte der "Apache"-Kampfhubschrauber am Montag nahe der vom Iran kontrollierten und weitgehend blockierten Meerenge ab. Die beiden Besatzungsmitglieder seien gerettet worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Es sei zunächst unklar geblieben, ob der Hubschrauber durch iranischen Beschuss abgestürzt sei, einen technischen Defekt gehabt habe oder ein anderes Problem aufgetreten sei.
NEW YORK, NEW YORK - JUNE 08: U.S. President Donald Trump prepares to board Air Force One after leaving game 3 of the NBA Finals between New York Knicks and San Antonio Spurs at Madison Square Garden on June 8, 2026 in New York City. Fans attending the game have expressed frustration at the heightened security measures put in place for the President’s attendance. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)