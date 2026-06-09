Trump wirft Iran Abschuss von Apache-Hubschrauber vor

US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhubschrauber abgeschossen zu haben. Der hochmoderne Hubschrauber vom Typ Apache sei über der Straße von Hormuz auf Patrouillenflug gewesen, teilte Trump mit. "Die USA müssen zwangsläufig auf diesen Angriff auf einen Hubschrauber reagieren." Zuvor hatte Trump berichtet, dass die Piloten in Sicherheit seien und es ihnen gut gehe. Außerdem sei niemand verletzt worden, sagte er.

von APA