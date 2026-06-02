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Trump unterzeichnet KI-Dekret

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US-Präsident setzt auf "freiwillige Zusammenarbeit" mit Konzernen
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US-Präsident Donald Trump hat ein lange erwartetes Dekret zu Künstlicher Intelligenz (KI) unterzeichnet. Der vom Weißen Haus am Dienstag veröffentlichte Erlass sieht eine "freiwillige Zusammenarbeit" mit Konzernen wie OpenAI oder Google vor. Die Trump-Regierung spricht sich darin gegen eine verpflichtende staatliche Zulassung neuer KI-Modelle aus. Die Unternehmen werden aufgerufen, der Regierung neue KI-Modelle binnen 30 Tagen vor Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.

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Trump hatte sich gegen staatliche Eingriffe in die Zukunftstechnologie ausgesprochen. Eigentlich wollte der Präsident das Dekret bereits am 21. Mai im Beisein von Konzernchefs unterschreiben. Trump bemängelte den damaligen Textentwurf allerdings. Er erklärte, im Rennen um KI lägen die USA vor China und allen anderen Ländern, und er wolle nichts tun, "was uns bei diesem Vorsprung in die Quere kommt". Im vergangenen Jahr hatte Trump die KI-Branche mit einem "wunderschönen Baby" verglichen, dessen Wachstum seine Regierung nicht mit "dummen Regeln" aufhalten dürfe.

WASHINGTON, DC - MAY 27: U.S. President Donald Trump listens to members of his Cabinet speak during a meeting in the Cabinet Room of the White House on May 27, 2026 in Washington, DC. Trump meets with his Cabinet days after saying a peace deal with Iran was “largely negotiated” amid expectations around the re-opening the Strait of Hormuz. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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