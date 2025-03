Trump und Putin einigen sich auf Pseudofrieden

Für Trump ist es ein großer diplomatischer Coup, zumindest in seiner eigenen Wahrnehmung. „Sehr gut, sehr nützlich“, schwärmt er auf Truth Social und spricht von „vielen Elementen eines Friedensabkommens“. Konkrete Ergebnisse? Fehlanzeige. In Kiew will man genauer wissen, was sich da hinter verschlossenen Türen abspielt. Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert Aufklärung: „Es wäre richtig, dass wir mit Präsident Trump sprechen, um zu erfahren, was die Russen den Amerikanern angeboten haben – oder umgekehrt.“