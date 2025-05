Rohstoffe für den Wiederaufbau: USA und Ukraine schließen brisantes Abkommen

Ob der Vertrag am Ende mehr Stabilität oder mehr Abhängigkeit schafft, wird sich zeigen. Klar ist: Die USA sichern sich Einfluss in einem strategisch bedeutsamen Land – in einer Weise, die wirtschaftliche Interessen offen in den Vordergrund stellt. Und die Ukraine? Die darf hoffen, dass der versprochene Wiederaufbau nicht nur Investoren, sondern auch tatsächliche Perspektiven bringt. Vorausgesetzt, das Parlament in Kiew ratifiziert den Deal.