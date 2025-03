Trump hat jetzt auch mit Selenskyj telefoniert

Nach dem Telefonat von Trump und Selenskyj griff die russische Armee die Ukraine neuerlich massiv aus der Luft an. In der östlichen Landeshälfte herrschte wegen russischer Kampfdrohnen Luftalarm. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge drangen die Drohnen aus verschiedenen Richtungen in das Land ein. Über der Frontstadt Kupjansk im Osten warfen russische Flugzeuge etwa 20 Gleitbomben ab, wie die Verwaltung des Gebietes Charkiw mitteilte. Ein Mann sei getötet worden. Infrastrukturobjekte wie zivile Gebäude wurden getroffen. Schon nach Trumps Telefonat mit Putin hatte es Angriffe gegeben.

Das Moratorium für wechselseitigen Beschuss auf Energieanlagen war das einzige greifbare Ergebnis eines Telefonats zwischen US-Präsident Trump und Putin am Dienstag. Die Umsetzung blieb aber offen, zumal die Ukraine zuvor offenbar nicht informiert war. In der Nacht nach dem Telefongespräch überzog Russland die Ukraine mit schweren Drohnenangriffen, die zu Toten, Verletzten und Schäden führten. Die Ukraine schoss ihrerseits ein Öldepot im südrussischen Gebiet Krasnodar in Brand.

Putin wollte sich im Gespräch mit Trump nicht auf eine umfassende 30-tägige Waffenruhe einlassen, wie sie zuvor vom US-Präsidenten mit Selenskyj vereinbart worden war. Der Aggressor machte erneut zur Bedingung, dass dafür ausländische Militärhilfen für die Ukraine gestoppt werden müssten. Selenskyj widersprach dem in Helsinki: „Russland will, dass die Partner uns nicht helfen, denn das schwächt die ukrainischen Positionen.“

Selenskyj wiederholte seine Hauptverhandlungslinien. Es gelte die Souveränität seines Landes zu bewahren, "damit Russland niemals im Leben einen Einfluss auf die Unabhängigkeit der Ukrainer hat". Als Sicherheitsgarantie brauche die Ukraine eine starke Armee, dies sei kein Gegenstand von Diskussionen mit Moskau. Ebenso unverhandelbar seien ökonomische Sicherheitsgarantien für das osteuropäische Land.