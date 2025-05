Militärexperte Markus Reisner: „Wir sollten es nicht so weit kommen lassen, dass es Opfer geben muss“

Nur wegen der Frage, wie sich die USA und Europa in der Ukraine verhalten?

Viele verstehen nicht, dass die Ukraine nur ein Phänomen einer viel größeren Auseinandersetzung ist. Und zwar der Auseinandersetzung zwischen dem globalen Norden, dem, was wir früher als die Erste Welt bezeichnet haben, und dem globalen Süden, der Zweiten und Dritten Welt. Die Ukraine bzw. Osteuropa oder die Situation im Pazifikraum, das sind Reibepunkte, die das sichtbar machen. Russland führt diesen Krieg nicht alleine, sondern mit Unterstützung von China, Indien, Nordkorea und dem Iran. Und das ist keine Kleinigkeit. Alleine Nordkorea hat in den letzten beiden Jahren jeweils drei Millionen Artilleriegranaten an Russland geliefert. Hinzu kommen Soldaten. Die erfolgreichsten Waffen auf dem ­Gefechtsfeld sind derzeit First-Person-View-­Drohnen, die glasfaserdrahtgesteuert werden. Die Chinesen liefern im großen Stil Wickelmaschinen an die Russen, damit die diese Drähte wickeln können. Das ist aus meiner Sicht eine klare Beteiligung im Sinne einer ­Unterstützung Russlands.

Wenn der Westen die Ukraine aufgibt, welche konkreten Folgen könnte das haben?

Es gibt keine Antwort darauf, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Historiker werden uns in zehn, 15 Jahren erklären, warum es gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber man sieht die zunehmenden Reibungspunkte in vielen Bereichen. China zum Beispiel hat eigentlich kein Interesse daran, dass die USA sich von der Ukraine-Krise abwenden, weil es dann selbst in Trumps Fokus gerät. Also versucht ­China, diesen Krieg am Laufen zu halten, auch wenn das offiziell natürlich nicht gesagt wird. Es geht bereits um eine Neuaufteilung der Welt. Die Welt wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges in zwei Blöcke aufgeteilt und dann faktisch unipolar geführt, nämlich durch die USA, Gewinner des Kalten Kriegs. Jetzt ordnet sich die Welt gerade wieder neu. Und die sogenannte Zweite und Dritte Welt, jene Regionen, für die wir zu Weihnachten oft gespendet ­haben, sind mittlerweile in der Lage, sehr, sehr präsent und voll Selbstvertrauen aufzutreten.

Wie kann die Rolle Europas in dieser schwierigen Situation aussehen?

Wir müssen unsere Sicherheitspolitik in eigene Hände nehmen. Wir brauchen ein emanzipiertes Verhältnis zu den USA, was aber nicht heißt, dass die transatlantische Partnerschaft für die nächsten Jahrzehnte gefährdet ist, weil sie alter­nativlos ist. Und man braucht auch ein ehrliches Verhältnis zu Russland. Was auch immer das in letzter Konsequenz bedeutet. Was aber nicht passieren darf, ist, dass Russland – und damit auch der globale Süden – das Gefühl hat, mit dem Angriff auf die Ukraine durchzukommen.

Es gab zuletzt Anzeichen dafür, dass das Problem ernst genommen und mehr in Sicherheit investiert wird. Reicht das aus?