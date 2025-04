Ukraine-Krieg: „Warum sollte sich Putin zurückhalten?“

Europa scheint mehr damit beschäftigt zu sein, selbst aufzurüsten und sich gegen Russland zu sichern, als der Ukraine zu helfen. Ein Bild der Schwäche, das Putin hilft?

In der Ukraine werden die Sicherheits­interessen Europas verteidigt. Aber diese Einsicht hat bei allen rhetorischen Bekenntnissen nicht zu entsprechenden Konsequenzen geführt. Dazu kommen die enormen Differenzen zwischen Skandinaviern und Osteuropäern auf der einen Seite und Südeuropa auf der anderen. Ungarn fährt einen provozierenden Pro-Putin-Kurs. Selbst zwischen Deutschland und Frankreich gibt es deutliche Unterschiede. Deutschland hat nun immerhin ein Milliardenpaket geschnürt, um verteidigungsfähig zu werden. Frankreich ist durch seinen Schuldenstand und seinen Staatshaushalt dagegen in einem schwierigen Fahrwasser, sodass die konkrete Hilfe für die Ukraine bislang begrenzt blieb. Europa spricht verteidigungspolitisch nicht mit einer Stimme. Putin beobachtet das sehr genau.

Wie beurteilen Sie Österreichs Beharren auf seine Neutralität?

Es zeigt jedenfalls, wie lange diese außenpolitische Grundentscheidung aus der Phase nach 1945 nachwirkt, auch wenn sie in der aktuellen Krise etwas anachronistisch wirkt. Auch wenn an der Frage, wie Österreich sich verhält, nicht die Zukunft der europäischen Verteidigungsstrategie hängen wird, unterstreicht diese Position doch, dass Europa nicht ohne Weiteres eine verteidigungspolitische Antwort finden wird, weil die einzelnen Länder ganz unterschiedliche historische Erfahrungen haben. Ob Europa aus dieser Vielstimmigkeit herausfinden und eine konsequente Antwort finden wird? Sieht man auf die Schwierigkeiten in den europäischen Staaten, auf den möglichen militärischen Rückzug der USA zu reagieren, wird man eher skeptisch. Auch nach einer Präsidentschaft von Trump werden die USA nicht mehr in die Funktion als transatlantischer Sicherheitsgarant Europas zurückkehren. Aber die Diskussionen in den europäischen Gesellschaften verlaufen eben sehr unterschiedlich. In den Niederlanden etwa gibt es ein klares Bewusstsein für die veränderte Sicherheitssituation, aber man wird keine europäische Aufrüstung um den Preis gemeinsamer europäischer Schulden akzeptieren. Unter dem Rubrum der verteidigungspolitischen Krise kommen jetzt viele ungelöste Probleme – Einstimmigkeitsprinzip, gemeinsame Schulden – an die Oberfläche. Putin kann Europa damit einmal mehr als schwach darstellen.

Sehen Sie eine Chance auf ein gemeinsames Vorgehen Europas?

Es gibt zumindest in Ansätzen eine „Koalition der Willigen“, die ihren Bewährungstest aber noch vor sich hat. Sie hat den Vorteil, dass man Akteure, die wie Großbritannien oder Norwegen nicht Mitglieder der EU sind, einbinden kann und die Blockadehaltung Ungarns umgehen kann. Aber am Ende wird es da­rauf ankommen, was die Akteure konkret zu leisten bereit sind. Frankreich und andere Südeuropäer sind anders als Polen und Balten keine Anrainer Russlands und empfinden die Situation unter Umständen als weniger drängend. Eine konsequente Abschreckung, die sich von den USA emanzipiert, wird sehr viel Geld kosten, das dann etwa bei der Finanzierung des Sozialstaats oder des Rentensystems fehlt – und das alles in einer Situation mit starken rechtspopulistischen Parteien. Es gibt die Chance auf eine solche Koalition, aber sie wird nur glaubwürdig durch konkrete Taten, nicht durch bloße Ankündigungen.

Denken Sie, dass Putin ein EU-Land angreifen wird? Wer ist gefährdet?

Putin betrachtet das Gebiet der alten Sow­jetunion als russische Einflusszone. An der Ukraine, der er bereits früh das Recht zur eigenen Staatlichkeit abgesprochen hat, wird gleichsam durchdekliniert, was im Erfolgsfall auch auf andere postsowjetische Räume anwendbar wäre. Im Grunde genommen führt er bereits Krieg gegen den Westen: Nicht mit Panzern und Raketen, aber mit fast täglichen hybriden Angriffen auf die Infrastrukturen westlicher Länder. Wir im Westen unterscheiden zwischen Krieg und Frieden. Diese Unterscheidung kennt Russland so nicht, weil der Krieg für Putin ein Kontinuum auf unterschiedlichen Ebenen darstellt: militärisch, wie in der Ukraine, oder hybrid.

Rechnen Sie auch mit einem militärischen Angriff?

Russland wird nach einem Ende des Kriegs in der Ukraine Zeit brauchen, um wieder stark genug für eine großflächige militärische Offensive gegen ein anderes Land zu werden. Es spricht viel dafür, dass Putin die Verteidigungsbereitschaft der NATO prüfen wird, nicht unbedingt durch einen großangelegten Angriff. Aber er könnte in einem baltischen Staat mit großer russischer Minderheit testen, wie die NATO auf eine sich zuspitzende Situation reagiert, etwa durch eingeschleuste russische Soldaten wie 2014 auf der Krim. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Krise kommt, ist heute jedenfalls höher als vor einem Jahr.

Sind Europas NATO-Staaten vorbereitet?

Das wird jedenfalls entscheidend werden. Die Brigaden, die die deutsche Bundeswehr jetzt neu aufstellt, sollen ja für Operationen in diesen gefährdeten Gebieten im Baltikum oder in Polen bereitstehen. Denkbar ist auch, dass Putin seinen Expansionsdrang zunächst nach Georgien, Moldawien oder Transnis­trien ausrichtet, um die Reaktionen des Westens zu testen.

Wir sprechen immer von Putin, wenn wir von russischer Aggression reden. Was aber käme nach ihm?

Manche Realisten in amerikanischen Thinktanks argumentieren, ihnen sei ein Putin mit Blut an den Händen lieber, solange er noch so etwas wie politische Prokura besitzt, als eine Post-Putin-Phase mit möglichen Diadochen-Kämpfen zwischen regionalen Warlords. Eine Autokratie verfügt am Ende nicht über die DNA einer Demokratie, also einen geordneten Machttransfer ohne Bürgerkrieg. Die Hoffnung auf eine neue demokratische Ordnung nach Putin ist aber in vieler Hinsicht ein wishfull thinking des Westens. Ein Machtvakuum könnte mit internen Kämpfen enden oder einem Nachfolger, der Putins Kurs fortführt oder sogar zuspitzt.

Also keine Friedensperspektive?

Angesichts dieser Unsicherheit, die uns auf längere Sicht begleiten dürfte, kommt es umso mehr darauf an, dass die Europäer Szenarien und eine konsequente Abschreckung gegenüber Russland entwickeln. Mit Schwäche und einseitiger Konzes­sionsbereitschaft wird man gegenüber diesem Regime keinen Frieden sichern können.