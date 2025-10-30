Wer ist Sanae Takaichi, die erste Frau, die Japan regiert?

Takaichi fühlt sich von der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher inspiriert, einer Konservativen von hartem Schrot und Korn. Japans neue Ministerpräsidentin sperrt sich beispielsweise gegen eine Reform des Namensrechts. Frauen sollen nach der Heirat weiterhin den Namen ihres Mannes führen müssen. Im Wahlkampf schimpfte Takaichi gegen ungehobelte ausländische Touristen. Und sie forderte, Wirtschaftsmigranten auszuschaffen, die sich als Asylbewerber ausgäben.

Scharfe Kante zeigt sie auch im Umgang mit der Vergangenheit: Als Regierungschefin werde sie weiterhin den Yasukuni-Schrein in Tokio besuchen, sagte sie einmal. Aus Sicht nationalistischer Klientel eine Pflicht, um die Veteranen zu ehren; für progressive Kreise und die Opfer des japanischen Militarismus eine Provokation, weil in dem Schrein auch verurteilter Kriegsverbrecher gedacht wird.

Weshalb hat es eine für japanische Verhältnisse unkonventionelle Persönlichkeit an die Spitze der japanischen Regierung geschafft? Weil die Partei der Liberaldemokraten (LDP), die Japan über sieben Jahrzehnte hinweg praktisch durchregierte, in ihrer größten Krise steckt. Bei den letzten Wahlen trumpften Splitterparteien wie die rechtspopulistische Sanseito auf: mit jungen Köpfen und peppigen Slogans wie „Japanese first“ gegen die angebliche Überfremdung. Sanseito holt Wählerinnen und Wähler ab, die sich von der durch Korruptionsskandale lädierten LDP abwenden.