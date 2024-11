„Who the fuck is this guy?“ So reagierte ein Lobbyist der US-Rüstungsindustrie gegenüber „Politico“ auf die Nominierung Hegseths. Auch republikanische Senatoren reagierten teils verwundert, von Urgestein Bill Cassidy kam etwa ein „Who?“. Ein TV-Moderator an der Spitze des weltweit stärksten Militärs?

Aber die Wahl Hegseths hat eine gewisse Logik. Trump ist für seinen extensiven TV-Konsum bekannt, und es ist Hegseth, der ihm jedes Wochenende bei „Fox & Friends Weekend“ sagt, was in der Verteidigungspolitik falsch laufe: „Woke Ideologie“ habe das Militär verweichlicht, Generäle, die sich für mehr Diversität in der Truppe einsetzen, müssten „gefeuert“ werden. 2019 setzte sich Hegseth gegenüber Trump erfolgreich für die Begnadigung von US-Kriegsverbrechern ein.

Hegseth ist selbst Veteran, war in Guantánamo, im Irak und in Afghanistan stationiert, hat aber darüber hinaus keine Führungs- und Regierungserfahrung. Nun soll er die Verantwortung für fast drei Millionen zivile und militärische Mitarbeiter und ein Jahresbudget von zuletzt 842 Milliarden Dollar erhalten. Seine Anhörung im Senat dürfte besonders spannend werden.