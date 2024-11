Im August 1996 landet die 26-jährige Melanija Knavs – wie sie als Kind hieß – in New York, mit zwei Koffern, in der Handtasche den slowenischen Pass und eine Mappe mit ihrem Portfolio. Statt in dem winzigen Apartment, das ihr die Agentur reservierte, zu duschen und sich umzuziehen, fährt sie direkt in das Büro der Agentur, unterschreibt ihren Vertrag und beginnt am nächsten Tag zu arbeiten.

20 Jahre später, am 8. November 2016, versucht Donald Trump ihr zu erklären, dass sie nun die ‚First Lady‘ der USA sei. Angeblich, laut Michael Wolff’s Buch ‚Fire and Fury: Inside the Trump White House‘, beginnt sie zu weinen und ist stundenlang verzweifelt.

Melania wächst in Sevnica, einer Kleinstadt im Südosten Sloweniens, auf. Schon als Fünfjährige zeigt sie die Kinderkollektion einer lokalen Wäschefabrik, wo ihre Mutter arbeitete. Nach dem Schulabschluss versucht sie ein Architekturstudium an der Universität in Ljubljana, scheitert schon im ersten Jahr bei allen Prüfungen und konzentriert sich nur noch auf ihre Karriere als Model.