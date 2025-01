Also nein, ich glaube nicht, dass die Trendwende, deren symbolischer Höhepunkt die zweite Angelobung Donald Trumps darstellt, den Auftakt zu einer konservativen Revolution in diesem ideengeschichtlichen Sinn bedeutet, auch wenn mir scheint, dass sich im Windschatten des hektischen und hyperöffentlichen Politikbetriebs ein paar Ideologen angehängt haben, die sich die eine oder andere Hoffnung machen. Was wir aber sehen werden, in den Vereinigten Staaten genauso wie in Europa, ist eine Politik, die sich nicht mehr an den „liberalen“ Konsens der vergangenen Jahrzehnte gebunden fühlt. An dieser Stelle knüpft das aktuelle Geschehen vielleicht doch an die ideengeschichtlichen Vorbilder an. Armin Mohler, in einem seiner letzten Interviews danach gefragt, was für ihn Faschismus bedeute, erklärte, dass Faschismus für ihn das sei, was entsteht, wenn enttäuschte Liberale und enttäuschte Sozialisten gemeinsam etwas Neues machen. Es kann nie schaden, wachsam zu bleiben, denn die meisten von uns wissen aus eigener Erfahrung, welche destruktiven Kräfte eine fundamentale Enttäuschung freisetzen kann.

Wenn man das, was geschieht, beschreibungstechnisch von der ideengeschichtlichen Autobahn auf die demokratische Landstraße herunterbremst, stellt sich eine vergleichsweise einfache Frage: Ist es in einer Demokratie eigentlich in Ordnung, wenn sich auch mal die anderen durchsetzen? Darf auf eine progressive Epoche eine konservative folgen? Kann ein sprachlich-politischer Konsens, der sich innerhalb von akademisch-kulturell-medialen Institutionen gebildet hat, von einer Mehrheit der Stimmbürger auch wieder aufgekündigt und unter neuen Voraussetzungen und mit neuem Personal ausgehandelt werden? Ich bin mir nicht sicher, ob alle, die sich jetzt besonders lautstark um die Demokratie sorgen, diesen einfachen demokratischen Grundsatz tatsächlich unterschreiben würden. Und ja, immer dann, wenn sich Mehrheiten massiv drehen, ist es besonders wichtig, dass die Minderheiten nicht unter die Räder kommen. (Es ist übrigens noch nicht so lange her, dass wir es in den westlichen Gesellschaften im Interesse der Volksgesundheit mit dem Minderheitenschutz nicht ganz so ernst genommen haben.)

Gemütlich werden die kommenden Jahre nicht werden, weder in den Vereinigten Staaten noch in Europa. Man könnte es auch als den Ernstfall der Demokratie bezeichnen.