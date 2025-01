Gastkommentar: Eine geeinte EU muss Trump nicht fürchten, sie kann sogar profitieren

Für die EU fällt die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus in eine Zeit, die durch eine schwierige Wirtschaftslage, den Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und die sicherheitspolitischen Herausforderungen des Ukraine-Krieges geprägt ist. Die Vergangenheit hat jedoch auch gezeigt, dass Krisen und Herausforderungen den Weg für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit bereiten können. Damit bietet sich für die EU-Mitgliedstaaten die Chance, gemeinsame Interessen zu bündeln und notwendige politische Projekte und Reformen zu beschleunigen, um sich in einer Welt im Wandel zu bewähren.

Die EU muss sich dabei auf einen US-Präsidenten einstellen, der in seiner zweiten Amtszeit wenigen innenpolitischen Beschränkungen unterliegt, um seine Anliegen durchzusetzen, und der von einflussreichen Verbündeten in Politik und Wirtschaft unterstützt wird. Präsident Trump hat mehr politische Erfahrung im Gepäck und konnte seinen Einfluss in der republikanischen Partei ausbauen, die zu seinem Amtsantritt über eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses verfügt.

In der Sicherheitspolitik fordert Trump ein stärkeres Engagement der europäischen NATO-Partner, jüngst etwa die Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bisher hatte man sich ein Ziel von zwei Prozent vorgegeben, das gleich mehrere Staaten nicht erreichen.