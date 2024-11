Pete Hegseth: Der Veteran, der Trumps Verteidigungsministerium anführen könnte

Hegseth ist Vater von sieben Kindern und lebt mit seiner Frau Jennifer Rauchet in Tennessee. Seine Familie spielt eine zentrale Rolle in seinem Leben und prägt seine Werte und sein politisches Engagement. In Interviews betont er häufig, dass er eine sichere und wohlhabende Zukunft für die nächsten Generationen schaffen möchte.

Privat ist Hegseth für seinen traditionellen Lebensstil bekannt. Seine Leidenschaft für das Militär und die konservativen Werte zeigt sich auch in seinem Alltag – sei es in der Erziehung seiner Kinder oder in seiner Rolle als Autor mehrerer Bücher, die patriotische Themen behandeln.