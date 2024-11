Vivek Ramaswamy: Er soll mit Musk das "DOGE-Department" leiten

Schon Vivek Ramaswamys Präsidentschaftskandidatur wurde von vielen mit Unverständnis aufgenommen. Grund dafür war, dass sich Ramaswamy von Beginn an kaum von Trump abgegrenzt hatte und damit nicht klar war, warum er überhaupt gegen ihn antrat. In Politico und anderen Medien wurde daher der Vorwurf erhoben, Ramaswamy wolle mit seiner Kandidatur nur seine eigene Bekannschaft steigern und so Investoren für sein Unternehmen gewinnen.

In seiner neuen Rolle als Berater für die Verschlankung des Staatsapparates dürfte Ramaswamy hinter Elon Musk die zweite Geige spielen. Weder Musk noch Ramaswamy haben Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. An "DOGE" wird außerdem kritisiert, dass Elon Musks Reichtum vor allem auf den Staatsaufträgen basiert, die seine Unternehmen erhalten haben. Sollte er nun Regierungsbehörden beraten, würde das zu erheblichen Interessenskonflikten führen.