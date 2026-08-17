Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

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"Der Feind setzt den Terror gegen die Zivilbevölkerung in der Region Odessa fort", schrieb der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram. Nach Angaben der Agentur Ukrinform wurden bei den russischen Drohnenangriffen ein Restaurant und mehrere Privathäuser getroffen. Das russische Militär, das seit knapp viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, attackiert zuletzt verstärkt zivile Ziele im Nachbarland.
A Ukrainian rescuer works at the site of a Russian strike in Kyiv on August 16, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes killed one person and wounded at least seven others in Ukraine, authorities said August 16, while Moscow officials reported downing more than 100 drones heading towards the capital. (Photo by AFP)