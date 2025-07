Dieses und nächstes Jahr stehen keine großen Wahlen in Österreich an. Die erste, die folgt, wird 2027 die Landtagswahl in Oberösterreich sein. In derzeitigen Umfragen zeichnet sich auch hier ein Kopf-anKopf-Rennen zwischen ÖVP und FPÖ ab. Was muss passieren, damit nicht, wie zuletzt in der Steiermark, die FPÖ vorne ist?

Wir setzen alles dran, dass wir auch in zwei Jahren den Hauptauftrag für die Regierung bekommen. Es gibt bis dahin noch genug zu tun. Wir müssen Tag für Tag den Landsleuten zeigen, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, dann können wir erfolgreich sein. In den letzten Jahren war es immer so, dass die Ergebnisse von Bundes- und Landeswahlen in Oberösterreich auseinandergedriftet sind. Lange war bei uns bei Bundeswahlen die SPÖ vorne, im Land die ÖVP. Wir haben immer rund zehn Prozentpunkte besser abgeschnitten als die Bundes-ÖVP.

Die FPÖ kann in Oberösterreich als Regierungspartei nicht die Protestwelle reiten. Dennoch holt sie auf.

Naturgemäß beschäftige ich mich nicht so sehr mit anderen Parteien. Erfreulich ist, dass wir trotz aller Schwierigkeiten, die die Bundes-ÖVP in den letzten Jahren hatte, noch immer die Nummer eins in Oberösterreich sind.