Tarek Leitner denkt über 80 Jahre Republik nach

Was ihn an Geschichte eigentlich so fasziniere? Zweierlei, antwortet Leitner, während die Touristengruppe am Nebentisch zum Hauptgang schreitet.

„Das erste ist der Reiz dieser alten Fotos, Dokumente und Urkunden aus der Familie, die mir für einiges Grundlage sind. Ich finde es faszinierend, sie in der Hand zu halten und bei diesem An- und Begreifen eine ganz enge Verbindung zur Vergangenheit zu haben. Das zweite Faszinierende ist, dass doch letztlich so manche menschlichen Dynamiken immer die gleichen waren. Und dass Ursache und Wirkung immer zu erkennen sind. Das Erkennen von Wirklichkeit war immer wichtig: Je mehr Leute an Öffentlichkeit beteiligt waren und daher Wirklichkeit verstanden und erkannt haben, desto besser ist es in der Regel gegangen. Je mehr Propaganda im Spiel war, desto schlechter. Egal ob im digitalen Zeitalter oder im Römischen Reich. Das ist doch faszinierend an der Geschichte und daher, glaube ich, ist es so wichtig, sie zu erzählen.“