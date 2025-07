Johanna Mikl-Leitner: „Wir werden dafür bestraft, dass wir Vorreiter sind“

Eine Steuererklärung soll auf einem Bierdeckel Platz haben, heißt es oft. Auf welches Format könnte man Föderalismus in Österreich oder den Finanzausgleich herunterkürzen?

Es geht mir nicht darum, wer in Zukunft welche Aufgabe erfüllt. Es geht darum, dass sie effizient und rasch im Sinne der Landsleute erledigt wird. Da müssen wir bei der gesamten Bürokratie ansetzen. Österreich wurde zur Geisel seiner eigenen Bürokratie. Wir brauchen ein Gold-Plating-Verbot. In Österreich gibt es Regulative, die weit über die EU-Regeln hinausgehen. Hier braucht es ein Gesetz, dass keine nationalen Regelungen kommen dürfen, die die Vorschriften der EU noch verschärfen. Außerdem müssen alle bereits ‚vergoldeten‘ bürokratischen Regeln auf das notwendigste Mindestmaß zurückgeschliffen werden. Und zwar nicht mit ein bisschen Kosmetik, sondern mit dem großen Gerät.

Was empfinden Sie als überbordend?

Im Mostviertel beschäftigen wir uns schon rund 20 Jahre mit dem Projekt Mauthausenbrücke. Die Umweltverträglichkeitsprüfung dauert ewig, unter anderen müssen Flugrouten für Fledermäuse erhoben werden. Das verlängert das Verfahren bis zum St. Nimmerleinstag. Die Menschen haben dafür kein Verständnis, denn sie stehen täglich im Stau.

Bürokratieabbau ist eine Phrase. Wenn es nicht gut läuft, schiebt man es auf die Bürokratie. Viele Regeln sollen ja schützen. Arbeitnehmer, zum Beispiel. Was soll also weg?

Keine Ebene ist davon ausgenommen, ihre Regulative zu durchforsten. Die EU hat schon 2022 angekündigt: one in, one out. Was ist passiert? Für eine abgeschaffte Regel kommen vier neue dazu. Das muss ein Ende haben. Die USA sind für uns nicht überall ein Vorbild. Aber daran, dass sie Gesetze nur auf Zeit beschließen, kann man sich ein Beispiel nehmen.

Ihr Bundesland könnte mit gutem Beispiel vorangehen.

Wir sind schon federführend. Wir haben uns die größte Aufgabenkritik vorgenommen, die je stattgefunden hat. Wir schauen jeden Zettel durch, was wir vereinfachen können oder welche Prozesse man streichen kann. Aus der Beamtenschaft gibt es 1.500 Vorschläge, die wir zu 130 konkreten Ideen zusammengefasst haben. Bis Ende des Jahres wollen wir die Verwaltung und Verfahren schneller und effizienter machen. Das ist für Unternehmer oft wichtiger als eine finanzielle Förderung.

Und das sollen der Bund und die anderen Bundesländer auch machen?

Der Wille ist da. Alle haben erkannt, dass Wettbewerbsfähigkeit unseren Wohlstand sichert. Dazu braucht es weniger Bürokratie.

Bund und Länder wollen diesmal wirklich eine Föderalismusreform angehen. Welche Kompetenzen wären besser beim Bund, welche besser bei den Ländern aufgehoben?

Ich kann mir vorstellen, dass man gewisse Sonderbehörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung an die Länder überträgt. Etwa den Denkmalschutz.

Was wäre besser beim Bund?

Da kann man sich eine Kompetenzbereinigung in den Bereichen Bildung oder Gesundheit ansehen. Das soll aber nicht heißen, dass man den Gesundheitsbereich komplett zentralisiert. Da würden regionale Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Das System würde teurer und für die Patienten nicht besser.

Warum soll das Gesundheitssystem teurer werden, wenn es zentral gemanagt wird?

Lassen wir uns bitte nicht einreden, dass mehr Zentralisierung in Wien automatisch mit einer Effizienzsteigerung gleichzusetzen ist. Natürlich muss das Gesundheitswesen auf regionale Besonderheiten weiterhin Rücksicht nehmen. In Niederösterreich arbeiten wir gerade an der größten Gesundheitsreform in der Geschichte unseres Landes, wo wir alle Bereiche – vom niedergelassenen Bereich über das Rettungswesen bis zu den Spitälern – mitdenken.