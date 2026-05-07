Stocker setzt in den VAE auf Technologiezusammenarbeit

Das Stichwort sei dabei Künstliche Intelligenz. Hier gebe es viele Kooperationsmöglichkeiten von der Ausbildung über die Forschung bis zur Anwendung. Auch ADNOC, der große staatliche Ölkonzern und OMV-Kernaktionär, verwende inzwischen KI im gesamten Wertschöpfungsprozess. Eine "Erfolgsgeschichte, die wir gemeinsam schreiben", seien dabei die Beteiligung der ADNOC an der OMV bzw. das Chemie-Gemeinschaftsunternehmen Borouge mit Sitz in Wien zwischen ADNOC und OMV.

Österreichs Versorgungssicherheit mit Öl- und Gas sei gegeben, es gehe mehr um die Preisentwicklung, diese sei auch zur Sprache gekommen. Stocker traf am Vormittag den Präsidenten der VAE, Muhammad bin Zayid Al Nahyan, anschließend besuchte er mit Industrieminister und ADNOC-CEO Ahmed al Jaber sowie der für EU und UNO zuständigen Ministerin, Mariam al-Mheiri, eine Messe. Dabei habe er selber einen Eindruck gewinnen wollen, "welcher technologischer Level hier erreicht ist". Seine Aufgabe sei es, Türen aufzumachen, die Firmen müssten dann durch die Türen durchgehen. Es gebe viele Chancen zur Zusammenarbeit, aber es zeige sich auch hier, "dass der Umgang mit Verfahren, mit Bürokratie, mit Datennutzung letztlich den Ausschlag gibt, wie schnell Entwicklungen vorankommen, wie effizient sie sind".