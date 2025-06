Für die Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 1., im Westen am 8. September.

Wie üblich wird der Schulschluss auch auf den Straßen Hochbetrieb auslösen - neben Ostösterreich beginnen die Ferien auch in Tschechien, der Slowakei, Slowenien und in den deutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dazu kommen Großveranstaltungen wie das Formel-1-Rennen in Spielberg. Die Autofahrerklubs rechnen ab Freitagnachmittag mit längeren Wartezeiten auf den Hauptverkehrsrouten, stärkster Reisetag dürfte wieder der Samstag werden.